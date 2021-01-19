Залез за диван и внезапно умер: под Черниговом произошла трагедия с 2-летним ребенком

В понедельник, 18 января, в одном из сел в Нежинском районе Черниговской области произошла трагедия: в одном из домов погиб двухлетний ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

На данный момент полицейские не многословны. Известно только, что по факту смертельного ЧП открыто уголовное производство с квалификацией умышленное убийство.

В тоже время, по данным "УНИАН", трагедия произошла в селе Малая Загоровка. По словам родителей, которые в то время находились дома, мальчик залез за диван, был там зажат и задушился.

На теле ребенка обнаружена прерывистая гематома возле челюсти, которая продолжается до надключичной области.

Как сообщал "Телеграф", в среду, 6 января, в одной из многоэтажек Киева произошла трагедия – мать выбросила из окна восьмого этажа трехлетнего ребенка.