Смерть дворника-индуса в Киеве: прокуратура поручила провести проверку

Прокуратура проверит обстоятельства, при которых в Киеве погиб дворник из Индии.

Об этом сообщает пресс-служба городской Прокуратуры в Фейсбук.

"Прокуратура поручила проверить обстоятельства смерти иностранного гражданина, тело которого было найдено в заброшенном автомобиле в Святошинском районе Киева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительной информации смерть мужчины наступила из-за острого инфаркта миокарда.

Как сообщалось ранее, в СМИ появилась информация о том, что дворник умер 15 января.

По данным свидетелей, мужчина вернулся из больницы, куда он ранее попал из-за проблем с сосудами, и попытался попасть в каморку для дворников, где находились его деньги и одежда. После того, как это ему не удалось, он решил заночевать в покинутом корпусе автобуса, где и умер. В эту ночь температура на улице опустилась до -11 градусов.