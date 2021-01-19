Во Львове на Крещение произошло смертельное ЧП во дворе церкви: все подробности

Во дворе церкви св. Иосафата во Львове во время праздничной литургии в честь праздника Крещения умер 53-летний львовянин.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Мужчина пришел на утреннюю службу в церкви. Около десяти утра ему внезапно стало плохо, и он вышел на улицу, сел на скамейку возле церкви, где вскоре и умер. Прихожане сразу вызвали медиков, которые после приезда подтвердили смерть.

"Сегодня освящение воды, этот человек, как мне рассказывали прихожане, был в церкви, где ему стало плохо. Ему помогли выйти на улицу, посадили на скамейку и он умер", - рассказал священник Игорь Бескостый, добавив, что пока на мето не приехала полиция, накрывать тело было нельзя.

При этом, в полиции подтвердили смертельное ЧП и сразу развеяли слухи о том, что, якобы, мужчина замерз, сидя на скамейке.

"Сейчас правоохранители отправили тело на экспертизу, которая установит точную причину смерти. В соцсетях пишут, что он замерз и ждал в очереди, чтобы получить еду, не знаю, откуда такое берут, но все такие сообщения являются ложными", - сказала пресс-секретарь львовской полиции Светлана Добровольская.

Как сообщал "Телеграф", ранее россиянин насмерть замерз в машине, сбившись с пути в 50-градусный мороз в Якутии.