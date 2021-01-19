Скачать
Вторник, 19.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Залез за диван и внезапно умер: под Черниговом произошла трагедия с 2-летним ребенком
Залез за диван и внезапно умер: под Черниговом произошла трагедия с 2-летним ребенком
Вакцина от коронавируса едва не убила матроса в Крыму
Вакцина от коронавируса едва не убила матроса в Крыму
На видео с купанием Путина в проруби заметили обман
На видео с купанием Путина в проруби заметили обман
Стало известно, сколько денег затребовал Усик за отсрочку чемпионского боя с Джошуа
Стало известно, сколько денег затребовал Усик за отсрочку чемпионского боя с Джошуа

Во Львове на Крещение произошло смертельное ЧП во дворе церкви: все подробности

Во Львове на Крещение произошло смертельное ЧП во дворе церкви: все подробности
16:35 Сегодня Телеграф фото: Telegram

Во дворе церкви св. Иосафата во Львове во время праздничной литургии в честь праздника Крещения умер 53-летний львовянин.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Мужчина пришел на утреннюю службу в церкви. Около десяти утра ему внезапно стало плохо, и он вышел на улицу, сел на скамейку возле церкви, где вскоре и умер. Прихожане сразу вызвали медиков, которые после приезда подтвердили смерть.

"Сегодня освящение воды, этот человек, как мне рассказывали прихожане, был в церкви, где ему стало плохо. Ему помогли выйти на улицу, посадили на скамейку и он умер", - рассказал священник Игорь Бескостый, добавив, что пока на мето не приехала полиция, накрывать тело было нельзя.

При этом, в полиции подтвердили смертельное ЧП и сразу развеяли слухи о том, что, якобы, мужчина замерз, сидя на скамейке.

"Сейчас правоохранители отправили тело на экспертизу, которая установит точную причину смерти. В соцсетях пишут, что он замерз и ждал в очереди, чтобы получить еду, не знаю, откуда такое берут, но все такие сообщения являются ложными", - сказала пресс-секретарь львовской полиции Светлана Добровольская.

Как сообщал "Телеграф", ранее россиянин насмерть замерз в машине, сбившись с пути в 50-градусный мороз в Якутии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 334

Все по теме:

Львов, Фото, Церкви, Смерти.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С Крещение Господним 2021! Картинки и открытки с поздравлением
02 В Украине введут очередной налог на авто: за что будем платить
03 РосСМИ назвали Волкера следующим послом США в Украине: журналист раскрыл детали
04 Боевики "ЛНР" схватили двух братьев-украинцев
05 В Ровно кондуктор выгнала ребенка на мороз из-за "неправильных" денег: подробности скандала
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ГБР огласило подозрение Тупицкому
ГБР огласило подозрение Тупицкому
В Одессе мужчина попал в передрягу из-за избиения водителя трамвая (видео)
В Одессе мужчина попал в передрягу из-за избиения водителя трамвая (видео)
Красных дипломов больше не будет: в МОН рассказали, что ждет выпускников
Красных дипломов больше не будет: в МОН рассказали, что ждет выпускников
Зеленский круто изменил жизнь Леси Никитюк: звезда рассказала о переломном моменте
Зеленский круто изменил жизнь Леси Никитюк: звезда рассказала о переломном моменте
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь