На Крещение под Днепром загорелась церковь (фото и видео)

В селе Новоалександровка (Днепропетровская область) 19 января произошел пожар в храме Святого Феодосия Черниговского.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, к тушению пожара были привлечены 35 человек и 6 единиц техники.

"Прибыв на место, спасатели установили, что горят деревянные конструкции перекрытия и крыши здания на площади около 800 кв.м.", - сказано в сообщении.

Огонь был локализован в 15:20 и ликвидирован в 16:40.

Во время пожара люди выносили из церкви иконы, опасаясь, что купол может рухнуть.

К счастью, никто не погиб и не пострадал.

Очевидцы утверждают, что перед возникновением пожара слышали какой-то взрыв.

Как сообщалось ранее, в селе Великомихайловском под Одессой пожар в одном из жилых домов унес жизнь 2-летней девочки. Перед этим ее мама смогла вытащить из горящего здания трех своих детей.