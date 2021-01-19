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На Крещение под Днепром загорелась церковь (фото и видео)

На Крещение под Днепром загорелась церковь (фото и видео)
Обновлено 19:43 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

В селе Новоалександровка (Днепропетровская область) 19 января произошел пожар в храме Святого Феодосия Черниговского. 

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, к тушению пожара были привлечены 35 человек и 6 единиц техники. 

"Прибыв на место, спасатели установили, что горят деревянные конструкции перекрытия и крыши здания на площади около 800 кв.м.", - сказано в сообщении.

Пожар в церкви в Днепропетровской области

Огонь был локализован в 15:20 и ликвидирован в 16:40.

Под Днепром сгорела церковь

Во время пожара люди выносили из церкви иконы, опасаясь, что купол может рухнуть. 

К счастью, никто не погиб и не пострадал. 

Очевидцы утверждают, что перед возникновением пожара слышали какой-то взрыв. 

Как сообщалось ранее, в селе Великомихайловском под Одессой пожар в одном из жилых домов унес жизнь 2-летней девочки. Перед этим ее мама смогла вытащить из горящего здания трех своих детей. 

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Пожар, Днепропетровская область, ГСЧС.
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