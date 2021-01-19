Собирают череп по кусочкам: катание на санках обернулось трагедией в Харькове

16 января, в Харькове восьмилетняя девочка во время катания на санках врезалась в дерево. Вследствие столкновения она получила тяжелую травму головы.

Об этом написал в Фейсбук ее отец Константин Руденко.

"Моя младшая дочь Руденко Анастасия лежит в 4-й неотложке с множественными осколочными переломами черепа. Без сознания. Чудом осталась жива", - написал он.

В больнице у девочки констатировал закрытый перелом нижней челюсти и черепно-мозговую травму.

18 января отец девочки рассказал, что его дочери сделали все необходимые обследования.

"Будут собирать череп по кусочкам. Ещё не ясно насколько поврежден мозг", - написал он.

По его словам, врачи операцию пока делать не будут - подождут пока сойдет отечность. Ребенок находится в тяжелом состоянии и без сознания, но дышать может сама.

Напомним, под Черниговом маленький ребенок залез за диван и задохнулся.