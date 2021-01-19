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Собирают череп по кусочкам: катание на санках обернулось трагедией в Харькове

Собирают череп по кусочкам: катание на санках обернулось трагедией в Харькове
Обновлено 21:46 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

16 января, в Харькове восьмилетняя девочка во время катания на санках врезалась в дерево. Вследствие столкновения она получила тяжелую травму головы. 

Об этом написал в Фейсбук ее отец Константин Руденко. 

"Моя младшая дочь Руденко Анастасия лежит в 4-й неотложке с множественными осколочными переломами черепа. Без сознания. Чудом осталась жива", - написал он. 

В больнице у девочки констатировал закрытый перелом нижней челюсти и черепно-мозговую травму. 

18 января отец девочки рассказал, что его дочери сделали все необходимые обследования. 

"Будут собирать череп по кусочкам. Ещё не ясно насколько поврежден мозг", - написал он. 

По его словам, врачи операцию пока делать не будут - подождут пока сойдет отечность. Ребенок находится в тяжелом состоянии и без сознания, но дышать может сама. 

Напомним, под Черниговом маленький ребенок залез за диван и задохнулся.

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Харьков, Зима, Санки.
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