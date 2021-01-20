Труханов заговорил на украинском языке

Мэр Одессы Геннадий Труханов во время очередного совещания заговорил на украинском языке, чем удивил украинцев.

Об этом сообщила в Фейсбуке украинская журналистка Зоя Казанжи.

"Что закон животворящий делает)))) Виртуальная совещание у мэра Одессы Труханова) Начинает председатель Приморской администрации, продолжает мэр. Могут, когда хотят", - так она прокомментировала поведение Труханова во время совещания.

В свою очередь данное событие не могло остаться без внимания соцсетей.

Пользователи актвно поддерживали и хвалили одесского мэра.

Стоит напомнить, что 16 января 2021 года, языком сферы обслуживания в Украине официально стал украинский. Согласно изменениям с этого дня, все предприятия, учреждения и организации обязаны осуществлять обслуживание и предоставлять любую информацию о товарах и услугах на украинском языке.