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Среда, 20.01.2021
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Труханов заговорил на украинском языке

Труханов заговорил на украинском языке
07:26 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Мэр Одессы Геннадий Труханов во время очередного совещания заговорил на украинском языке, чем удивил украинцев.

Об этом сообщила в Фейсбуке украинская журналистка Зоя Казанжи.

"Что закон животворящий делает)))) Виртуальная совещание у мэра Одессы Труханова) Начинает председатель Приморской администрации, продолжает мэр. Могут, когда хотят", - так она прокомментировала поведение Труханова во время совещания.

В свою очередь данное событие не могло остаться без внимания соцсетей.

Пользователи актвно поддерживали и хвалили одесского мэра.

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Стоит напомнить, что 16 января 2021 года, языком сферы обслуживания в Украине официально стал украинский. Согласно изменениям с этого дня, все предприятия, учреждения и организации обязаны осуществлять обслуживание и предоставлять любую информацию о товарах и услугах на украинском языке.  

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Одесса, Геннадий Труханов.
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