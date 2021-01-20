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Среда, 20.01.2021
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Киев вернулся в топ городов мира с самым грязным воздухом: что случилось

Киев вернулся в топ городов мира с самым грязным воздухом: что случилось
Обновлено 08:40 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В ночь на 20 января киевляне жаловались на сильный запах гари. Люди пишут, что из-за неприятного запаха трудно дышать, гарью пахнет.

По запросам в Гугле видно, что пользователи пытаются понять, что воняет в столице: " В Киеве воняет гарью".  "Дым в Киев". Что горит в Киеве".

Как стало известно, в украинской столице снова фиксируют повышенный уровень загрязнения воздуха. Показатели загрязнения превышают норму в более чем три раза. Об этом свидетельствуют данные ресурса IqAir, опубликованные группой "Типичный Киев" в Фейсбуке.

По состоянию на 22:10 19 января, Киев находился на 13 месте в мировом рейтинге. Данный уровень загрязнения воздуха в городе описывался как опасный для здоровья. Основным загрязнителем киевского воздуха являются твердые микрочастицы пыли и мелкие капли жидкости. Их содержание достигло 91 микрограмм на кубический метр.

Рядом с украинской столицей в рейтинге оказались итальянский Милан и косовская Приштина.

По состоянию на утро 20 января Киев повысился в мировом рейтинге загрязненности воздуха и занял уже 11 место.

Накануне синоптики предупредили, что из-за погодных условий в Киеве начался процесс накопления вредных примесей в воздухе. И уже несколько дней подряд показатели загрязнения растут. 

Как сообщала Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, в столице  наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

Шоумен и ведущий Сергей Притула, который баллотировался в мэры Киева, написал в своем Телеграмм-канале, что "смог в Киеве выедает глаза".

Как сообщают синоптики, в ближайшие дни в Киеве потеплеет, сильные морозы пойдут на спад. 

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Киев, Воздух, Загрязнение воздуха.
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