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Среда, 20.01.2021
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В Украину после сильных морозов пришла оттепель: карта по регионам

В Украину после сильных морозов пришла оттепель: карта по регионам
Обновлено 07:37 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В Украине в ближайшие дни сильные морозы спадут. Уже на этой недели в большинстве регионов потеплеет, ожидается оттепель. 

Об этом свидетельствуют синоптические карты Укргидрометцентра.

20 января в северных, восточных и центральных областях еще сохранится морозная и сухая погода, местами до -24 мороза.

Днем в северо-восточных и восточных областях ночью -21....-26°, днем -12...-17° мороза. В центральных областях Украины ночью -16....-18°, днем -6...-8° мороза.

На западе ночью -10....-12°, днем от 0 до +2°, ожидается мокрый снег.

Прогноз погоды 20 января

Прогноз погоды 20 января, Фото: meteo.gov.ua

В Киеве и области 20 января осадков не ожидается, ночью -17....-19°, днем -7...-9° мороза. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. 

В Карпатах 21 января синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. Пройдут сильные снегопады, порывы ветра 15-20 м/с . Температура ночью -3...-5°, днем 0...+2°.

Прогноз погоды в Карпатах 20 января

Прогноз погоды в Карпатах 20 января, Фото: meteo.gov.ua

По прогнозу синоптиков, 21 января во всех регионах температура поднимется, начнется оттепель, лишь на востоке еще будут держаться сильные морозы, ночью до -24°. Осадков не предвидится, во всех областях будет ясно. 

На западе ночью -1....-3°, днем +2...+4° тепла. На севере и центре ночью -9....-11°, днем от -1 мороза до +1° тепла. На юге и в Крыму ночью -6....-8°, днем +3...+5°.

В столице 21 января без осадков, ночью -8....-10°, днем -1...+1° тепла.

Прогноз погоды 21 января 2021

Прогноз погоды 21 января, Фото: meteo.gov.ua

Напомним, 17 января в Одессе из-за сильных морозов "закипело" море. Такой эффект можно было наблюдать из-за разницы температур между воздухом и водой.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
Просмотры: 272

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Погода, Снег, Мороз, Прогноз погоды.
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