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Среда, 20.01.2021
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"Минёр" пошел на повышение: в Одессе второй раз за неделю заминировали почти 200 детсадов

"Минёр" пошел на повышение: в Одессе второй раз за неделю заминировали почти 200 детсадов
10:22 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Полицейские проверяют сообщение о заминировании детских учебных заведений в Одессе.

На электронный адрес полиции поступило сообщение о том, что 186 детских садов и учебно-воспитательных комплексов заминированы, сообщается на сайте Нацполиции.

Для проверки информации на место направлены следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели.

Стоит напомнить, что пять дней назад "заминировали" на один садик меньше, и полиция убила весь день для проверки.

15 января в полицию поступило сообщение о заминировании 185 детсадов Одессы.

Жители Одессы возмущаются и комментируют действия "минера": "Какой смысл этого всего?! Смысл так делать?". "А мне опять ехать с работы досрочно забирать ребёнка из заминированного сада". 

В Одессе второй раз за неделю заминировали почти 200 детсадов

В Одессе второй раз за неделю заминировали почти 200 детсадов

Как сообщал "Телеграф", в Одессе поздно вечером 17 января загорелся трехэтажный жилой дом, в котором находится гостиница. Вследствие пожара погибли два человека. 

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Одесса, Полиция, Минирование.
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