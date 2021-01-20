"Минёр" пошел на повышение: в Одессе второй раз за неделю заминировали почти 200 детсадов

Полицейские проверяют сообщение о заминировании детских учебных заведений в Одессе.

На электронный адрес полиции поступило сообщение о том, что 186 детских садов и учебно-воспитательных комплексов заминированы, сообщается на сайте Нацполиции.

Для проверки информации на место направлены следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели.

Стоит напомнить, что пять дней назад "заминировали" на один садик меньше, и полиция убила весь день для проверки.

15 января в полицию поступило сообщение о заминировании 185 детсадов Одессы.

Жители Одессы возмущаются и комментируют действия "минера": "Какой смысл этого всего?! Смысл так делать?". "А мне опять ехать с работы досрочно забирать ребёнка из заминированного сада".

Как сообщал "Телеграф", в Одессе поздно вечером 17 января загорелся трехэтажный жилой дом, в котором находится гостиница. Вследствие пожара погибли два человека.