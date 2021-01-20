Боевики "ДНР" готовятся к эскалации на Донбассе: появились тревожные заявления

Главарь боевиков так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил о готовности как провести еще один "референдум", так и к эскалации боевых действий на Донбассе.

Его заявления растиражировали росСМИ.

Пушилин в очередной раз обвинил Украину в провокациях на Донбассе и заявил, что боевики "ДНР" готовы к любому развитию событий - как к проведению "референдума", так и к новому полноценному обострению боевых действий в регионе.

Стоит отметить, что по соглашениям "референдум" недопустим до вывода войск и вооружений с Донбасса, а сами оккупанты обычно прикрывают собственные провокации обвинениями в сторону Украины. Так, при любом исходе "готовность" боевиков не сулит для украинцев на оккупированной территории ничего хорошего.

Украинцы уже прокомментировали заявления Пушилина в соцсетях.

"Наркоманы все никак не успокоятся. Все, что нужно провести в "ДНР", - это деоккупация и передача границы под контроль Украины. Но кремлевские марионетки по указке своих хозяев упорно продолжают изображать "независимые республики" и рассказывать про "референдумы", - отметил один из пользвателей Твиттер.

В то же время пользователь "Necro Mancer" также поделился своей реакцией. "Барышня уже легли и просять", - так прокомментировал заявление Пушилина он.

А тем временем пользователь под ником "БыльБылева", также дал свой комментарий данного заявления. "Готовальня", - описал данную новость он.

Напомним, ранее Денис Пушилин заявлял, что граждан России и сторонников "ДНР" в Украине якобы будут сажать в концлагеря.