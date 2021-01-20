Скачать
Среда, 20.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
В Украине вернут техосмотр легковых автомобилей - когда это произойдет и кому выгодно?
В Украине вернут техосмотр легковых автомобилей - когда это произойдет и кому выгодно?
Где и когда смотреть онлайн инаугурацию Байдена в Вашингтоне
Где и когда смотреть онлайн инаугурацию Байдена в Вашингтоне
Украина поставила важный моральный рекорд по числу выздоровевших от коронавируса
Украина поставила важный моральный рекорд по числу выздоровевших от коронавируса
Вратарь пушечным ударом забил гол ударом от ворот (видео)
Вратарь пушечным ударом забил гол ударом от ворот (видео)

Боевики "ДНР" готовятся к эскалации на Донбассе: появились тревожные заявления

Боевики "ДНР" готовятся к эскалации на Донбассе: появились тревожные заявления
13:08 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Главарь боевиков так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил о готовности как провести еще один "референдум", так и к эскалации боевых действий на Донбассе.

Его заявления растиражировали росСМИ.

Пушилин в очередной раз обвинил Украину в провокациях на Донбассе и заявил, что боевики "ДНР" готовы к любому развитию событий - как к проведению "референдума", так и к новому полноценному обострению боевых действий в регионе.

Стоит отметить, что по соглашениям "референдум" недопустим до вывода войск и вооружений с Донбасса, а сами оккупанты обычно прикрывают собственные провокации обвинениями в сторону Украины. Так, при любом исходе "готовность" боевиков не сулит для украинцев на оккупированной территории ничего хорошего.

днр

скрин

Украинцы уже прокомментировали заявления Пушилина в соцсетях.

"Наркоманы все никак не успокоятся. Все, что нужно провести в "ДНР", - это деоккупация и передача границы под контроль Украины. Но кремлевские марионетки по указке своих хозяев упорно продолжают изображать "независимые республики" и рассказывать про "референдумы", - отметил один из пользвателей Твиттер.

твит

В то же время пользователь "Necro Mancer" также поделился своей реакцией. "Барышня уже легли и просять", - так прокомментировал заявление Пушилина он.

твиттер

А тем временем пользователь под ником "БыльБылева", также дал свой комментарий данного заявления. "Готовальня", - описал данную новость он.

комент твиттер

Напомним, ранее Денис Пушилин заявлял, что граждан России и сторонников "ДНР" в Украине якобы будут сажать в концлагеря.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 190

Все по теме:

Украина, Референдум, Донбасс, Обстрелы, Денис Пушилин, ДНР.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Так и приходит белочка": сеть поразили крещенские купания Лукашенко (видео)
02 Трампа силой отговорили от дерзкой выходки в последние часы президентства
03 Оккупанты Донбасса решили шантажом заставить людей оформлять "паспорта ДНР"
04 В российской "Лиге смеха" Донецк не считают Украиной: вспыхнул новый скандал
05 Собирают череп по кусочкам: катание на санках обернулось трагедией в Харькове
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стало известно, что будет с ценами на проезд в случае реформы транспорта в Украине
Стало известно, что будет с ценами на проезд в случае реформы транспорта в Украине
Украинская компания попала под санкции США на исходе президентства Трампа
Украинская компания попала под санкции США на исходе президентства Трампа
Украина введет COVID-паспорта: в Минздраве объяснили, как это будет
Украина введет COVID-паспорта: в Минздраве объяснили, как это будет
В Одессе после шквала &quot;минирований&quot; обстреляли детский сад (фото)
В Одессе после шквала "минирований" обстреляли детский сад (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь