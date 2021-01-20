В Одессе после шквала "минирований" обстреляли детский сад (фото)

В Одессе неизвестный обстрелял детский сад "Золушка" (№138), что на проспекте Небесной Сотни, 87а.

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Новости Одессы".

"На окнах возле парадного входа в дошкольное учреждение на проспекте Небесной Сотни, 87в видны следы от пуль. Родители говорят, что это уже не в первый раз, но подробностей не знают. Администрация отказалась давать комментарии. Сейчас дети гуляют во дворе и ждут, когда их заберут по домам", - сказано в сообщении.

По данному факту полицейские начали производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и принимают меры для установления лица, причастного к указанному правонарушения.

"Он выпустил две пули из пневматического оружия. Они повредили окно здания", - сказано в сообщении полиции.

Также следует отметить, что сегодня в Одессе полицейские проверяли сообщение о заминировании 186 детсадов.