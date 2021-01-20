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Суд Одесчины вынес приговор убийце 11-летней Даши Лукьяненко

Суд Одесчины вынес приговор убийце 11-летней Даши Лукьяненко
Обновлено 14:35 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Сегодня, 20 января, в Раздельнянском районном суде Одесской области вынесли приговор подозреваемому в жестоком убийстве 11-летней школьницы Дарьи Лукьяненко.

Обвиняемого 22-летнего Николая Тарасова приговорили к 15 годам лишения свободы. Кроме того, он должен будет выплатить потерпевшей стороне 800 тысяч гривен компенсации. При этом виновным в изнасиловании его не признали. Суд посчитал доказательства недостаточными.

Напомним, жестокое убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко произошло летом 2019 года. Девочка исчезла по пути на танцевальный кружок. Ее искали шесть дней. 

После чего полиция обнаружила труп девочки в выгребной яме частного дома подсудимого, расположенного рядом с местом, где девочка исчезла. Тогда и был задержан Николай Тарасов. Позже выяснилось, что он планировал изнасилование девочки еще с апреля. На допросе он рассказал, что затащил девочку в дом, задушил ее, после чего раздел и бросил тело в выгребную яму. 

Как сообщалось, сегодня во время заседания суда Тарасов попытался покончить жизнь самоубийством. Острым предметов он порезал себе горло. Его остановили охранники, а медики оказали первую помощь. После чего заседание продолжилось, а судьи начали зачитывать приговор.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Одесса, Суд, Дарья Лукьяненко, Николай Тарасов.
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