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Среда, 20.01.2021
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"Я поставлю точку": обвиняемый в жестоком убийстве Даши Лукьяненко устроил сцену в зале суда (видео)

"Я поставлю точку": обвиняемый в жестоком убийстве Даши Лукьяненко устроил сцену в зале суда (видео)
Обновлено 11:00 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Николай Тарасов, которого обвиняют в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко, на оглашении приговора в зале Раздельнянского райсуда Одесской области заявил, что никого не убивал, и начал резать себе горло прямо в суде.

Об этом сообщает одесский паблик в Телеграмм-канале .

«Сегодня я умру и поставлю точку, я, а не суд», — сказал он и начал резать себе шею каким-то острым предметом.

Полиция успела его скрутить.

Стоит отметь, что происшествие произошло в зале полным людей. Предмет, которым воспользовался Тарасов был тупим, и вероятней всего он не смог бы покончить с собой.

Тарасова увезли в больницу для оказания медицинской помощи.

Внимание! Видео 18+.

Напомним, 11-летняя Дарья Лукьяненко пропала 13 июня из поселка Ивановка в Одесской области. Ее искали почти неделю, после чего полиция обнаружила труп девочки в выгребной яме частного дома подсудимого, расположенного рядом с местом, где девочка исчезла. Был задержан подозреваемый – 22-летний местный житель Николай Тарасов.

Как выяснилось, мужчина готовил изнасилование девочки еще с апреля. При этом речь шла не конкретно о Даше, а о любом понравившемся ему ребенке. 

На допросе он рассказал, что затащил девочку в дом, задушил ее, после чего раздел и бросил тело в выгребную яму. 

22 ноября обвинительный акт против Тарасова был направлен в суд, 10 декабря в суде Тарасов заявил, что не признает себя виновным.  Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
Просмотры: 365

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Одесса, Суд, Дарья Лукьяненко, Николай Тарасов.
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