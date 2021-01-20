"Я поставлю точку": обвиняемый в жестоком убийстве Даши Лукьяненко устроил сцену в зале суда (видео)

Николай Тарасов, которого обвиняют в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко, на оглашении приговора в зале Раздельнянского райсуда Одесской области заявил, что никого не убивал, и начал резать себе горло прямо в суде.

Об этом сообщает одесский паблик в Телеграмм-канале .

«Сегодня я умру и поставлю точку, я, а не суд», — сказал он и начал резать себе шею каким-то острым предметом.

Полиция успела его скрутить.

Стоит отметь, что происшествие произошло в зале полным людей. Предмет, которым воспользовался Тарасов был тупим, и вероятней всего он не смог бы покончить с собой.

Тарасова увезли в больницу для оказания медицинской помощи.

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Напомним, 11-летняя Дарья Лукьяненко пропала 13 июня из поселка Ивановка в Одесской области. Ее искали почти неделю, после чего полиция обнаружила труп девочки в выгребной яме частного дома подсудимого, расположенного рядом с местом, где девочка исчезла. Был задержан подозреваемый – 22-летний местный житель Николай Тарасов.

Как выяснилось, мужчина готовил изнасилование девочки еще с апреля. При этом речь шла не конкретно о Даше, а о любом понравившемся ему ребенке.

На допросе он рассказал, что затащил девочку в дом, задушил ее, после чего раздел и бросил тело в выгребную яму.

22 ноября обвинительный акт против Тарасова был направлен в суд, 10 декабря в суде Тарасов заявил, что не признает себя виновным. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.