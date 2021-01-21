После сильных морозов Одессу накрыл густой туман: жители делятся фото и видео

В четверг, 21 января, Одессу накрыл густой туман. Жители радуются такой перемене погоды, так как сильный морозы отступили и городе потеплело.

Необычное для января природное явление заметили многие жители города, ведь туман опустился на улицы всех районов.

Одесситы делятся атмосферными фото и видео в соцсетях.

Жители делают впечатляющие кадры тумана с окон и балконов многоэтажек. А на побережье фотографируют "парящее" море. Скорее всего такое явление исчезнет в ближайшие несколько дней.

Напомним, по прогнозам синоптиков с 21 января в Украине существенно потеплеет, сильные морозы ожидаются лишь на востоке страны.

В Одессе на 22 января прогнозируют сухую и ясную погоду. Температура воздуха ночью +2...+4°, днем +6...+8°.