Винят частных докторов: в Черкассах умерла молодая депутатка (фото)

В Черкассах скончалась 37-летняя заместитель директора департамента финансовой политики, депутат городского совета, руководитель местной фракции "За Майбутнє" Елена Шевченко.

Об этом сообщается на сайте Черкасского городского совета.

"Ее смерть - это непоправимое горе для ее родных, близких, друзей и коллег. Никакие слова не утолят боль от этой тяжелой утраты. Вечная и светлая память", - говорится в сообщении.

Местное издание "18000.com.ua" сообщает, что полиция открыла уголовное производство по 140 УК (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником).

"Если кто-то ради сверхприбылей отправил человека на тот свет, то все эти люди будут наказаны", - рассказал во время исполнительного комитета первый заместитель городского головы Сергей Тищенко.

В свою очередь, глава профильного департамента Всеволод Кульчиковский сообщил, что с частной клиникой, где была Шевченко, расторгнут договор аренды.

"Произошла трагедия. Это связано с частной клиникой, которая арендует помещение в Первой городской больнице. Эта клиника проводила работу самостоятельно с ведением медицинской документации. Мы не имеем доступа к этой первичной документации. На сегодня договор аренды расторгнут с этой структурой, на имя директора написана служебная записка", - рассказал он.

По его словам, директор клиники будет отстранен от должности.

"На проведение экспертизы уйдет около месяца. Работниками частных структур являются работники учреждений, на территории которых они существуют. В дальнейшем таких структур быть не должно", - добавил глава департамента.

Как сообщал "Телеграф", ранее прокуратура начала расследование причин гибели народного депутата Валерия Давиденко.