Скачать
Четверг, 21.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Крым отстает от цивилизации и превращается в "заповедник русского мира", - Борис Бабин
Крым отстает от цивилизации и превращается в "заповедник русского мира", - Борис Бабин
Отрезанной головой разбил несколько машин: всплыли неожиданные детали двойного убийства в Одессе
Отрезанной головой разбил несколько машин: всплыли неожиданные детали двойного убийства в Одессе
Донбасс силой не возьмешь: Кравчук оценил возможности Украины
Донбасс силой не возьмешь: Кравчук оценил возможности Украины
Динамо - Шахтер (Солигорск): онлайн видеотрансляция контрольного матча
Динамо - Шахтер (Солигорск): онлайн видеотрансляция контрольного матча

Винят частных докторов: в Черкассах умерла молодая депутатка (фото)

Винят частных докторов: в Черкассах умерла молодая депутатка (фото)
15:30 Сегодня Телеграф

В Черкассах скончалась 37-летняя заместитель директора департамента финансовой политики, депутат городского совета, руководитель местной фракции "За Майбутнє" Елена Шевченко.

Об этом сообщается на сайте Черкасского городского совета.

"Ее смерть - это непоправимое горе для ее родных, близких, друзей и коллег. Никакие слова не утолят боль от этой тяжелой утраты. Вечная и светлая память", - говорится в сообщении.

Местное издание "18000.com.ua" сообщает, что полиция открыла уголовное производство по 140 УК (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником).

"Если кто-то ради сверхприбылей отправил человека на тот свет, то все эти люди будут наказаны", - рассказал во время исполнительного комитета первый заместитель городского головы Сергей Тищенко.

В свою очередь, глава профильного департамента Всеволод Кульчиковский сообщил, что с частной клиникой, где была Шевченко, расторгнут договор аренды.

"Произошла трагедия. Это связано с частной клиникой, которая арендует помещение в Первой городской больнице. Эта клиника проводила работу самостоятельно с ведением медицинской документации. Мы не имеем доступа к этой первичной документации. На сегодня договор аренды расторгнут с этой структурой, на имя директора написана служебная записка", - рассказал он.

По его словам, директор клиники будет отстранен от должности.

"На проведение экспертизы уйдет около месяца. Работниками частных структур являются работники учреждений, на территории которых они существуют. В дальнейшем таких структур быть не должно", - добавил глава департамента.

Как сообщал "Телеграф", ранее прокуратура начала расследование причин гибели народного депутата Валерия Давиденко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 364

Все по теме:

Черкассы, Депутаты, Фото, Смерти, Елена Шевченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Уволили за наркотики и психи на работе": стало известно о личности мужчины, расчленившего двух человек в Одессе
02 Подозреваемую в сепаратизме Штепу отправили под арест
03 Сеть озадачил новый кабинет Зеленского (фото)
04 "Обнаженное" фото, отправленное 13-летней школьницей "другу", всплыло в школьном чате: подробности неприятной истории
05 Байден в первый же день президенства взялся уничтожать наследие Трампа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Перестала впадать в море: в оккупированном Крыму пересохла самая длинная река
Перестала впадать в море: в оккупированном Крыму пересохла самая длинная река
Пьяного мужчину вытолкали из маршрутки ногами: видео драки в николаевской маршрутке попало в сеть
Пьяного мужчину вытолкали из маршрутки ногами: видео драки в николаевской маршрутке попало в сеть
Потепление и дожди: синоптики озвучили прогноз погоды на пятницу и выходные 22-24 января
Потепление и дожди: синоптики озвучили прогноз погоды на пятницу и выходные 22-24 января
Елизавета II отправила личное письмо Джо Байдену: что говорится в сообщении
Елизавета II отправила личное письмо Джо Байдену: что говорится в сообщении
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь