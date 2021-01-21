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Потоки кипятка хлынули по этажам: киевляне делятся видео коммунальных ЧП в своих домах

Потоки кипятка хлынули по этажам: киевляне делятся видео коммунальных ЧП в своих домах
22:43 Сегодня Телеграф

В четверг, 21 января, в Киеве в домах на улице Радужной и Борщаговской прорвало трубы с горячей водой: кипяток заливал подъезды настолько сильно, что образовались целые реки.

Видео с места ЧП опубликованы в Telegram-канале "dtp.kiev.ua".

Так, в частности, в доме по улице Радужной, 41 прорвало горячую воду на четвертом этаже. Коммунальщики приехали только через 1,5 часа и начали узнавать, у кого находятся ключи от подвала. У жильцов, как часто бывает в таких случаях, ключей не оказалось. Поэтому устранения аварии жильцам пришлось ждать еще какое-то время, пока работники аварийной службы не съездили за ключами в местный ЖЭК.

Не менее сложной была ситуация и в доме по улице Борщаговской, 152. Здесь кипяток лился прямо по лестничным пролетам в неограниченном количестве: купайся - не хочу.

"Тоже было жарко. Жесть", - комментируют ролик с места ЧП в Telegram-канале.

Как сообщал "Телеграф", в Киеве 12 ноября, на улице Порика, 9 в Подольском районе, возле жилых домов появилось горячее озеро с кипятком, которое растеклось по дороге в спальном массиве. 

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Киев, Видео, ЧП, Кипяток, Коммунальщики.
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