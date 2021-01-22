В Тернополе ребенка обстреляли во время катания на санках: у мальчика ранения по всему телу

В Тернополе 11-летнего мальчика с ожогами доставили в больницу. Травмы ребенок получил во время катания на санках вблизи школы.

Медики прооперировали мальчика, из ран изъяли 30 инородных тел.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сообщается, что инородные тела похожи на дробины, они травмировали и внутренние органы.

"Полицейские продолжают детально расследовать все обстоятельства преступления, обследуют прилегающую территорию, устанавливают возможные траектории движения шара, что травмировал малолетнего и проверяют имеющееся оружие у жителей близлежащих домов", - сказано в сообщении.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ст. 296 УК (хулиганство).

Как сообщалось, в центре Парижа группа неизвестных жестоко избила 14-летнего украинца. Подросток находится в коме.