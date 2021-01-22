Мужчина, отрезавший голову отцу в Одессе, попросился в СИЗО

Мужчина, который жестоко убил двоих людей в Одессе, отправлен в СИЗО на 60 дней.
Об этом сообщает ТСН.
Отмечается, что прокурор запросил для злоумышленника меру пресечения в виде содержания под стражей, вопреки просьбам адвоката.
Сам подозреваемый оспаривать меру пресечения не стал и заявил, что очень сожалеет о произошедшем.
"Кто будет со мной во время домашнего ареста? Я хочу быть под стражей", - заявил подозреваемый.
Мужчина ранее судимым не был. У него остались жена и маленький ребенок.
Как сообщалось ранее, 20 января в Одессе жители одной из многоэтажек заметили как из подъезда вышел голый мужчина, обмотанный человеческими внутренностями. В руках он держал отрезанную голову своего отца.
После задержания оказалось, что злоумышленник убил двоих человек. По предварительной информации, подозреваемый имеет психические расстройства, а в момент убийства находился под воздействием наркотических средств.