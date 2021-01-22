Мужчина, отрезавший голову отцу в Одессе, попросился в СИЗО

Мужчина, который жестоко убил двоих людей в Одессе, отправлен в СИЗО на 60 дней.

Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что прокурор запросил для злоумышленника меру пресечения в виде содержания под стражей, вопреки просьбам адвоката.

Сам подозреваемый оспаривать меру пресечения не стал и заявил, что очень сожалеет о произошедшем.

"Кто будет со мной во время домашнего ареста? Я хочу быть под стражей", - заявил подозреваемый.

Мужчина ранее судимым не был. У него остались жена и маленький ребенок.

Как сообщалось ранее, 20 января в Одессе жители одной из многоэтажек заметили как из подъезда вышел голый мужчина, обмотанный человеческими внутренностями. В руках он держал отрезанную голову своего отца.

После задержания оказалось, что злоумышленник убил двоих человек. По предварительной информации, подозреваемый имеет психические расстройства, а в момент убийства находился под воздействием наркотических средств.