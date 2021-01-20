В руках были отрезанная голова и нож: в Одессе мужчина убил двух человек (фото, видео)

В среду, 20 января, в Одессе мужчина совершил двойное зверское убийство.

Об этом сообщает Telegram-канал "Ху*вая Одесса", где уточняют, что ЧП произошло на улице Небесной Сотни.

Все началось с того, что на улице заметили мужчину, который вышел из подъезда одного из домов с отрубленной головой, а его тело было обмотано человеческими внутренностями. Также в его руках был нож.

"Голый и окровавленный мужчина, обмотанный кишками и держащий в руках голову человека вышел из парадной, сел на лавочку и закурил", — рассказал один из жильцов дома Telegram-каналу.

Позже его задержали полицейские. Сейчас на месте происшествия работает руководство Главного управления полиции области и следственно-оперативная группа территориального подразделения.

Сведения по факту умышленного убийства внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

С подозреваемым проводятся первоочередные следственные действия.

Как передает Telegram-канал "Департамент карного розшуку", предварительно установлено, что он совершил убийство отца и еще одного человека, данные которого в настоящее время устанавливаются

"Одному из погибших убийца вспорол брюшную полость, а другому отчленил голову", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", ранее 16 января, в Одесской области, в Измаиле нашли повешенной на дереве 16-летнюю Анастасию Елисееву, которая накануне в пятницу, 15 января ушла из дома.