Скачать
Пятница, 22.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Байден назначил нового главу Пентагона: что он говорит про Россию
Байден назначил нового главу Пентагона: что он говорит про Россию
Итоги дня 22 января: обвал потолка в переходе на Майдане и новые подробности пожара в Харькове
Итоги дня 22 января: обвал потолка в переходе на Майдане и новые подробности пожара в Харькове
Пионтковский заговорил о пожизненном для Трампа и предрек ему уход из политики
Пионтковский заговорил о пожизненном для Трампа и предрек ему уход из политики
Власти РФ всеми силами срывают акции в поддержку Навального: Гозман нашел чем ответить
Власти РФ всеми силами срывают акции в поддержку Навального: Гозман нашел чем ответить

Под Николаевом мужчина изрезал отца и устроил перестрелку со спецназом: ему грозит пожизненное

Под Николаевом мужчина изрезал отца и устроил перестрелку со спецназом: ему грозит пожизненное
Обновлено 22:55 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

21 января 36-летний житель Николаевской области нанес тяжелые ножевые повреждения своему отцу, в частности отрезал губы, нос и половой орган. Правоохранители, которые прибыли на место происшествия, задержать преступника не смогли, так как тот открыл по ним огонь из стрелкового оружия. 

Как передает пресс-служба Нацполиции области, задержать злоумышленника удалось лишь после прибытия бойцов "КОРДа". 

Злоумышленник нанес тяжелые повреждения отцу и устроил перестрелку с полицией

Отмечается, что в ходе перестрелки трое полицейских получили ранения. Они были госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.

Помимо того, в доме мужчины повсюду были обнаружены взрывчатые устройства, приводимые в действие по радио. Устройство активации "растяжек" было при нем. 

Злоумышленник нанес тяжелые повреждения отцу и устроил перестрелку с полицией

При осмотре в помещении также были выявлены устройство ночного видения, нож, оружие и боеприпасы и взрывчатые устройства. 

Действия мужчины квалифицированы по двум статьям: ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. 

Теперь ему грозит пожизненное заключение. 

Как сообщалось ранее, в Одессе в СИЗО отправили мужчину, который отрезал голову отцу и вспорол живот жильцу. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Просмотры: 182

Все по теме:

Николаевская область, Стрельба, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Надежда Савченко в прямом эфире призвала почтить память убитых на Донбассе террористов
02 В Харькове средь бела дня похитили молодого стоматолога: первые подробности и фото
03 “Ночью не могла спать - от укола болела вся рука”: как украинке в Польше прививку от COVID-19 делали
04 "У Козака сдают нервы": представители Донецка в ТКГ рассказали о последних переговорах по Донбассу
05 Байден избавился от роскошного атрибута, стоявшего на столе у Трампа в Белом доме
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Власти хотят продать &quot;Нафтогаз&quot;: озвучен сценарий
Власти хотят продать "Нафтогаз": озвучен сценарий
Предсказавший пандемию коронавируса Билл Гейтс привился от COVID-19: что известно
Предсказавший пандемию коронавируса Билл Гейтс привился от COVID-19: что известно
Снег, дожди и штормовой ветер: синоптик дала прогноз на выходные
Снег, дожди и штормовой ветер: синоптик дала прогноз на выходные
Дога, Евтушенко и даже Дорофеева: кто они - самые популярные тиктокеры Украины (видео)
Дога, Евтушенко и даже Дорофеева: кто они - самые популярные тиктокеры Украины (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь