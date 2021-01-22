Под Николаевом мужчина изрезал отца и устроил перестрелку со спецназом: ему грозит пожизненное

21 января 36-летний житель Николаевской области нанес тяжелые ножевые повреждения своему отцу, в частности отрезал губы, нос и половой орган. Правоохранители, которые прибыли на место происшествия, задержать преступника не смогли, так как тот открыл по ним огонь из стрелкового оружия.

Как передает пресс-служба Нацполиции области, задержать злоумышленника удалось лишь после прибытия бойцов "КОРДа".

Отмечается, что в ходе перестрелки трое полицейских получили ранения. Они были госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.

Помимо того, в доме мужчины повсюду были обнаружены взрывчатые устройства, приводимые в действие по радио. Устройство активации "растяжек" было при нем.

При осмотре в помещении также были выявлены устройство ночного видения, нож, оружие и боеприпасы и взрывчатые устройства.

Действия мужчины квалифицированы по двум статьям: ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Как сообщалось ранее, в Одессе в СИЗО отправили мужчину, который отрезал голову отцу и вспорол живот жильцу.