Школьник забавы ради залез на грузовой вагон в Одессе и получил мощный удар током: фото последствий

В Одессе 12-летний подросток залез на крышу вагона, где его ударило током. Состояние мальчика на данный момент оценивается как тяжелое.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

У ребенка диагностировали электротравму, ожоговый и травматический шок. Предварительно установлено, что данные телесные повреждения малолетнему получил на железнодорожной станции, забравшись на крышу вагона, - говорится в сообщении.

Как сообщили в Telegram-канале "Хуевая Одесса", ЧП произошло в поселке Котовского, на железнодорожной станции "Одесса-Восточная". Мальчик залез на вагон-бочку и его ударило током, он обгорел.

Как сообщал "Телеграф", ранее на рельсах в Смеле Черкасской области прохожие обнаружили двоих подростков с ожогами тела. Известно, что ребята якобы прогуливались на железнодорожных путях вдоль цистерн.