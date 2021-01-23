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Школьник забавы ради залез на грузовой вагон в Одессе и получил мощный удар током: фото последствий

Школьник забавы ради залез на грузовой вагон в Одессе и получил мощный удар током: фото последствий
Обновлено 10:23 Сегодня Телеграф

В Одессе 12-летний подросток залез на крышу вагона, где его ударило током. Состояние мальчика на данный момент оценивается как тяжелое.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

У ребенка диагностировали электротравму, ожоговый и травматический шок. Предварительно установлено, что данные телесные повреждения малолетнему получил на железнодорожной станции, забравшись на крышу вагона, - говорится в сообщении.

Как сообщили в Telegram-канале "Хуевая Одесса", ЧП произошло в поселке Котовского, на железнодорожной станции "Одесса-Восточная". Мальчик залез на вагон-бочку и его ударило током, он обгорел.

Одесса ЧП с подростком

Как сообщал "Телеграф", ранее на рельсах в Смеле Черкасской области прохожие обнаружили двоих подростков с ожогами тела. Известно, что ребята якобы прогуливались на железнодорожных путях вдоль цистерн.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 1,113

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Одесса, Подростки, Фото, Поезда, ударило током.
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