Поезд протаранил микроавтобус на Львовщине: фото и подробности трагедии

В селе Полянка Пустомытовского района Львовской области поезд протаранил маршрутку на переезде.

Об этом пишет пресс-служба Нацполиции области.

Вследствие столкновения травмы получили 36-летняя женщина и 48-летний мужчина. Несмотря на действия медиков, мужчина позже скончался в больнице.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Виновному в трагедии грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

В пресс-службе Львовской железной дороги указали на то, что виновным в происшествии был водитель маршрутки.

"Приближаясь к переезду, водитель маршрутного автобуса маршрута Львов - Пустомыты пренебрег предупреждением световой и звуковой сигнализации, которые запрещали движение автотранспорта, и выехал на переезд. Заметив нарушителя, машинист поезда применил экстренное торможение, однако расстояние до неожиданного препятствия оказалась недостаточным, чтобы предотвратить столкновение", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Киеве водитель микроавтобуса насмерть сбил женщину, перебегавшую дорогу в неположенном месте.