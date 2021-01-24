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Обстрел микрорайона «Восточный» в Мариуполе: украинцы вспоминают о страшной трагедии
Обстрел микрорайона «Восточный» в Мариуполе: украинцы вспоминают о страшной трагедии
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Обстрел микрорайона «Восточный» в Мариуполе: украинцы вспоминают о страшной трагедии

Обстрел микрорайона «Восточный» в Мариуполе: украинцы вспоминают о страшной трагедии
12:00 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Ровно шесть лет назад, 24 января, российские оккупанты и подконтрольные им боевики "ДНР" накрыли огнем из Градов микрорайон "Восточный" в Мариуполе.

Ветеран АТО и блогер Алексей Петров у себя в Фейсбуке поделился воспоминаниями о страшных событиях в Мариуполе.

"Шесть лет назад, утром 24 января 2015 года, в украинский город Мариуполь заявился "русский мир". Громко так приперлись падл*ки. Чтобы слышно было всем. И видно тоже, всем! После массированного артиллерийского удара российскими РСЗО "Град" и "Ураган" по микрорайону Восточный, утро 24 января стало последним для 29 мирных жителей Мариуполя. Еще 93 были ранены", - вспоминает ветеран.

По его словам, то же утро должно было стать последним для него и трех его бойцов, но все обошлось.

Военный журналист Юрий Бутусов показал видео "документального детектива" по материалам дела о теракте в Мариуполе.

"Этот фильм гораздо шокирующий и убийственный для путинского режима, чем фильм про Дворец в Геленджике. К сожалению у него пока нет миллионов просмотров и из-за этого фильма в России не было протестов. Этот фильм показывает реальные цели Путина", - отметил он.

Телеграм-канал "donetchanyn" также напомнил события 2015 года.

"Очередной террористический акт был совершен российскими оккупационными войсками, которые обстреляли микрорайон Восточный из "Градов". За менее чем минуту погибло 30 украинцев и еще 115 получили ранения", - сообщили в Телеграм-канале.

"Да, Россия называет это защитой жителей Донбасса от фашизма. В самом обстреле по привычной традиции обвинили войска ВСУ, но мы знаем правду, помним и никогда не простим", - подчеркнули пользователи Телеграма.

Журналист Леонид Матюхин также поделился видео обстрела Мариуполя 24 января.

"Не забывайте, как наступает Русский мир! ", - так он прокомментировал данное видео.

По оценкам экспертов, Украина пока не может позволить себе решить проблему Донбасса военным путем, так как при этом придется вступать в широкомасштабную войну с Россией. Но профессор политологии Алексей Гарань рассказал, что поможет Украине вернуть оккупированные территории себе.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Обстрел, Мариуполь.
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