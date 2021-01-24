Тело подбросило в воздух: в Днепре Lexus насмерть сбил женщину (видео 18+)

В Днепре женщина пыталась перебежать улицу в неположенном месте, но угодила под машину.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Х***ый Днепр".

"На Калиновой недалеко от поворота на Образцова Lexus сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм женщина скончалась на месте", - сказано в сообщении.

На кадрах заметно, что женщина перебегает дорогу сквозь плотный автомобильный поток. Водитель "Лексуса" пешехода, скорее всего, не заметил из-за движущегося рядом автомобиля. После столкновения, тело женщины подбросило в воздух.

Осторожно, кадры 18+

Как сообщалось, аналогичное происшествие произошло 23 января в Киеве. Там женщина тоже перебегала оживленную улицу в неположенном месте и угодила под микроавтобус. От полученных травм она скончалась на месте.