В Одессе после падения с 19 этажа разбился ребенок: соседи рассказали о проблемах в семье

В Одессе на улице Михайловская, 8 нашли тело погибшего мальчика 11 лет.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Ху**ая Одесса".

"На Михайловской 8 большое горе, выбросился (либо выпал) из окна ребёнок 11-12 лет", - сказано в сообщении.

Там же отмечается, что у мальчика уже больше года не было мамы. В семье происходили частые ссоры, а сам он неоднократно сбегал из дома.

Происшествие прокомментировали в Нацполиции области.

"Предварительно установлено, что 11-летний мальчик погиб в результате падения с балкона лестничной площадки, ориентировочно с 19-го этажа жилого дома", - сказано в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "самоубийство".

Напомним, в Днепре женщина пыталась перебежать через оживленную дорогу, но угодила под колеса автомобиля.