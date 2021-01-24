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В Одессе после падения с 19 этажа разбился ребенок: соседи рассказали о проблемах в семье

В Одессе после падения с 19 этажа разбился ребенок: соседи рассказали о проблемах в семье
Обновлено 22:40 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

В Одессе на улице Михайловская, 8 нашли тело погибшего мальчика 11 лет. 

Об этом сообщает Телеграм-канал "Ху**ая Одесса". 

"На Михайловской 8 большое горе, выбросился (либо выпал) из окна ребёнок 11-12 лет", - сказано в сообщении. 

Там же отмечается, что у мальчика уже больше года не было мамы. В семье происходили частые ссоры, а сам он неоднократно сбегал из дома. 

Происшествие прокомментировали в Нацполиции области. 

"Предварительно установлено, что 11-летний мальчик погиб в результате падения с балкона лестничной площадки, ориентировочно с 19-го этажа жилого дома", - сказано в сообщении. 

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "самоубийство". 

Напомним, в Днепре женщина пыталась перебежать через оживленную дорогу, но угодила под колеса автомобиля

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Одесса, Нацполиция.
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