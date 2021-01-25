Сразу в четырех областях Украины поймали агитаторов "русского мира": подробности и фото

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность сети интернет-агитаторов, управляемой с России, которая действовала на территории Днепропетровской, Херсонской, Полтавской и Закарпатской областей.

Об этом сообщили в Службе безопастности Украины.

Согласно предоствленным данным, по заданию кураторов РФ злоумышленники скоординировано распространяли в соцсетях материалы с призывами к нарушению территориальной целостности и конституционного строя Украины.

Так, на Днепропетровщине оперативники установили личность уроженца Донецка, который распространял материалы в поддержку аннексии АР Крым и оккупации ОРДЛО, призывал к физическому уничтожению мифических "Украинских фашистов" и продвигал идеи "русского мира".

На Херсонщине правоохранители разоблачили на распространении агитационного контента жителя города Алешки. По предварительным данным, мужчина распространял в одной из запрещенных соцсетей антиукраинские материалы, оправдывал российскую вооруженную агрессию против нашей страны.

Агитатор из города Берегово на Закарпатье, создал ряд аккаунтов в социальных сетях, через которые распространял агитационные призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

В Полтавской области сотрудники СБУ прекратили деятельность интернет-агитатора, которая на персональной странице в запрещенной соцсети размещала публикации с пропагандой сепаратизма и призывами к изменениям границ территории Украины.

Сейчас действия злоумышленников квалифицированы по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" Уголовного кодекса Украины. Следователи органов безопасности объявили им о подозрении.

Стоит напомнить, что ранее, 23 января, Служба безопасности Украины сообщила про готовившееся убийство сотрудника спецслужбы, которое удалось по всей видимости предотвратить.