"Какой позор": СБУ взволновала сообщением о задержании сотрудника спецслужбы за подготовку убийства

Служба безопасности Украины сообщила про готовившееся убийство сотрудника спецслужбы, которое удалось предотвратить, по всей видимости, скорее всего имея ввиду планировавшееся убийство бригадного генерала СБУ Андрея Наумова.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

"Вчера (22 января. - Авт.) проведены следственно-оперативные мероприятия по пресечению преступления, а именно - предупреждено убийство сотрудника спецслужбы. Сейчас задержан один действующий сотрудника СБУ", - говорится в сообщении.

Напомним, журналист Юрий Бутусов в Facebook сообщил, что задержали полковника "Альфы" СБУ Андрея Расюка, которого подозревают в подготовке убийства бригадного генерала СБУ Андрея Наумова, причем в заказе убийства подозревается якобы бывший заместитель СБУ Дмитрий Нескоромный.

О судьбе Нескоромного достоверных данных пока нет. Ранее сообщалось, что он якобы сбежал во время задержания прямо в наручниках. При этом собеседник "Телеграфа" в СБУ отметил, что Нескоромный "рукопашник, мастер спорта вроде, наручники для него не проблема".

В сети бурно отреагировали на заявление, отметив, что СБУ "за почти 2 года из гордости Украины превратилась в коррупционный рассадник друга детства президента и его решал".