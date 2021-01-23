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Полковника "Альфы" заподозрили в подготовке убийства высокопоставленного СБУшника: раскрыты первые детали

Полковника "Альфы" заподозрили в подготовке убийства высокопоставленного СБУшника: раскрыты первые детали
09:16 Сегодня Телеграф фото: Юрий Бутусов

В Украине задержали полковника "Альфы" СБУ Андрея Расюка, которого подозревают в подготовке убийства бригадного генерала СБУ Андрея Наумова, причем в заказе убийства подозревается бывший заместитель СБУ Дмитрий Нескоромный. На данный момент его ищут и ему закрыт выезд из Украины.

Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Так, по данным журналиста, Расюк собирался передать деньги за убийство. Во время передачи средств его и задержали.

О фигурантах известно следующее. Андрей Наумов - начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ, бывший прокурор и чиновник, которому президент Владимир Зеленский недавно присвоил звание бригадного генерала. Дмитрий Нескоромный - полковник СБУ, который с 1 июля по 8 ноября 2019 года был назначен Зеленским заместителем главы СБУ, а с 8 ноября по 13 марта 2020 года был первым заместителем СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией СБУ. Сейчас он находится в составе СБУ без должности. 

В комментариях к посту Бутусов указали, что сам Нескоромный якобы сбежал. Сейчас его ищут. 

Заказное убийство Наумов

Напомним, 1 июля 2019 года Зеленский своим указом назначил Нескоромного заместителем руководителя СБУ. А уже 8 ноября того же года Нескоромный был назначен на должность первого замглавы спецслужбы. В марте 2020 года он был уволен с этой должности.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

СБУ, Задержания, Заказное убийство, Андрей Наумов, Дмитрий Нескоромный, Андрей Расюк.
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