"Пусть сыграет на бис": активисты принесли "привет из прошлого" под Офис президента (видео)

Под Офисом президента Украины продолжается акция протеста против роста цен на энергоносители.

Группа активистов установила под зданием фортепиано в качестве отсылки к знаменитому выступлению Владимира Зеленского, когда тот еще был комиком в "Квартале 95".

"Пусть сыграет на бис", - цитирует слова одного из участников акции Телеграм-канал KIEVMAP.

Выступление, о котором идет речь, было впервые показано на телеканале СТС еще в 2010 году.

Как сообщалось ранее, "тарифный Майдан" в Украине начался в начале 2020 года, тогда люди, получив платежки за газ, начали перекрывать дороги в разных регионах Украины.

После этого Кабмин на экстренном заседании принял решение установить фиксированные цены на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.

Однако протестующим этого показалось мало и 25 января они потребовали снизить цены на газ до 3 гривен за кубометр.