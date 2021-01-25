"Пусть сыграет на бис": активисты принесли "привет из прошлого" под Офис президента (видео)

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Обновлено 18:57 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Под Офисом президента Украины продолжается акция протеста против роста цен на энергоносители. 

Группа активистов установила под зданием фортепиано в качестве отсылки к знаменитому выступлению Владимира Зеленского, когда тот еще был комиком в "Квартале 95". 

"Пусть сыграет на бис", - цитирует слова одного из участников акции Телеграм-канал KIEVMAP

Выступление, о котором идет речь, было впервые показано на телеканале СТС еще в 2010 году. 

Как сообщалось ранее, "тарифный Майдан" в Украине начался в начале 2020 года, тогда люди, получив платежки за газ, начали перекрывать дороги в разных регионах Украины. 

После этого Кабмин на экстренном заседании принял решение установить фиксированные цены на газ на уровне 6,99 грн за кубометр. 

Однако протестующим этого показалось мало и 25 января они потребовали снизить цены на газ до 3 гривен за кубометр.

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Тарифы, Протесты, Владимир Зеленский, ОПУ.
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