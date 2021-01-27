Собака едва не лишила глаза девушку в Крыму: момент происшествия попал на видео

23 января, прогуливаясь в районе остановки "Луч", в довольно оживленном районе Керчи, девушка стала жертвой сильного укуса собаки. Во время нападения собаки пострадавшая Эльвина чуть не лишилась глаза.

Об этом сообщили КерчьИНФО.

Согласно предоставленной информации, собака вцепилась девушке в лицо, пострадало веко и щека. Но врачам удалось сохранить глаз и зрение. Возле пострадавшей в момент нападения был рядом отец. Скорее всего он и спас Эльвину от более серьезных травм и вызвал "скорую помощь".

Девушка не может говорить однозначно, был ли пес бездомным или у него были хозяева, ведь от шока она не помнит практически ничего.

По данным, на 24 января, девушка находилась в больнице.

"Зашили все вчера (23 января - ред.), сейчас все опухло, оттекло и болит ужасно! Мне тут еще лежать и лежать (в больнице - ред.). Через 7 дней только швы снимать", - рассказала пострадавшая.

В сети также поделились видео самого нападения собаки на девушку и фото последствий.

Стоит напомнить, что ранее, 7 января в Новоград-Волынском собака бойцовской породы набросилась на пенсионерку. В результате женщина получила серьезные травмы.