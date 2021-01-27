Забравшаяся на дерево крымская лиса повеселила сеть (видео)

Несмотря на холодную погоду в Крыму удалось получить уникальные кадры с дикой лисой. Животное решило полакомиться салом для птиц и полезло на дерево, чем повеселило пользователей сети.

Видео с пушистым зверем поделились на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Рыжий крымский птиц... Синиц", - так в они описали лису из видео.

Сама видеозапись с животным и ее фото также выложили в Twitter RoksolanaToday&Крым:

Стоит напомнить, что на оккупированном полуострове река Суук-Су, которая считается самой длинной рекой южного берега Крыма, пересохла настолько, что уже перестала впадать в море.