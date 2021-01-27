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Забравшаяся на дерево крымская лиса повеселила сеть (видео)

Забравшаяся на дерево крымская лиса повеселила сеть (видео)
04:38 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Несмотря на холодную погоду в Крыму удалось получить уникальные кадры с дикой лисой. Животное решило полакомиться салом для птиц и полезло на дерево, чем повеселило пользователей сети.

Видео с пушистым зверем поделились на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Рыжий крымский птиц... Синиц", - так в они описали лису из видео.

В сети показали фото и видео снега на крымском полуострове

Сама видеозапись с животным и ее фото также выложили в Twitter RoksolanaToday&Крым:

Стоит напомнить, что на оккупированном полуострове река Суук-Су, которая считается самой длинной рекой южного берега Крыма, пересохла настолько, что уже перестала впадать в море.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 184

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Крым, Животные, Лиса.
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