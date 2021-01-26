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Собак разводили на еду: в Харькове забрали детей из заваленной мусором квартиры (видео)

Собак разводили на еду: в Харькове забрали детей из заваленной мусором квартиры (видео)
Обновлено 17:06 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Харькове на улице Рымарской, 16 полицейские ювенальной превенции забрали детей из заваленной мусором квартиры. 

Как сообщает блогер Иван Выризуб, в квартире проживали мама, бабушка, дети 2-х и 6-лет и четверо собак 

Блогер рассказал, что сотрудникам полиции с трудом удалось открыть дверь из-за мусора. 

На улицу жители не выходили, а потому собаки справляли нужду прямо в квартире. Часть животных семья убила, чтобы съесть. 

Помимо того, помещение облюбовали полчища тараканов. 

Мать семейства, Лилия Г., 1990 года рождения, утверждает, что в семье пятеро детей, однако где еще двое "знают социальные службы".   

Оставшихся детей забрали медики. 

Женщина также заявила, что семья два года не получает государственную помощь. 

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!

По информации соседей, полицию в дом вызывали неоднократно. 

"Копы которые приезжали на вызов , говорили "мы туда не пойдём там воняет", - написал Выризуб в Инстаграм. 

 
 
 
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Публикация от Зуб (@jenya_zub)

 

Как сообщалось ранее, в Черкасской области двое рыболовов и пятиклассник погибли, провалившись под лед. 

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Харьков, Нацполиция, Иван Выризуб.
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