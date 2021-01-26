Пятиклассник утонул на зимней рыбалке вместе с отцом и его другом. "Телеграф" узнал подробности

В воскресенье, 24 января, в селе Бучак Каневского района Черкасской области во время рыбалки под лед провалились трое человек, один из которых ребенок. Их тела спасатели смогли обнаружить только на следующий день.

Спасатели получили сигнал о происшествии в 16:38 и вскоре приступили к поискам людей, ушедших под лед озера Бучак в акватории Днепра. Обследовали более километра береговой линии, но поиски не дали результата. Продолжили их ранним утром понедельника. Водолазы обследовали дно, поверхность реки изучали с помощью беспилотных летательных аппаратов. Поиски осложнялись тем, что глубина, на которой работали водолазы, местами достигала 20 метров.

25 января в 10:30 было найдено тело одного человека, в 13:20 – мальчика, в 13:40 водолазы подняли тело третьего мужчины.

Жители Канева в соцсети выражают соболезнование родственникам погибших и в то же время недоумевают, как можно было рисковать своей жизнью из-за рыбы, в то время когда морозы закончились и уже два дня как воздух прогревается до +10 градусов. Некоторые даже выкладывают фотографии, на которых на замерзшей реке находятся десятки любителей зимней рыбалки и прогулок по льду.

К тому, что это опасное хобби увлекает мужчин солидного возраста, все как-то уже привыкли. А вот с тем, что вместе с 61-летним отцом и его 68-летним другом погиб ребенок, люди смириться не могут. "Царство Небесное Богданчику и его папе", "Это огромное горе сразу потерять дорогих людей – сына и мужа", "В последний день каникул. Какое горе... Как пережить это семье? Такой милый мальчик... Сегодня бы должен был сидеть за партой".

О погибшем Богдане с теплом вспоминают родители его друзей-одноклассников и учителя: "Где взять такие слова, чтобы помочь пережить это страшное горе? Знала эту семью. Замечательные люди. Богданчика учила. Хорошее было дитя! Всегда веселый, улыбающийся, доброжелательное. Царство небесное и вечная память вам!", "Богданчик, самая светлая память о тебе. Какой ты чудесный ребёнок, добрый, светлый, открытый и внимательный... Как больно и несправедливо", "Светлая память тебе, ангелочек. В моей памяти ты останешься тем самым добрым учеником и ответственным мальчиком, который всегда спрашивал: "Яна Михайловна, вам помочь?".

-Какое страшное горе! Нет слов... Богданчик некоторое время сидел за одной партой с моей дочерью, а в моих архивах осталось много фотографий с этим светлым мальчиком! – рассказала "Телеграфу" жительница Канева Юлия Ливни. - Искренние соболезнования маме и светлая память ребенку. Знаю, что Богдан с папой очень часто ходили рыбачить. В воскресенье они поехали на озеро Бучак. Хотя оно и покрыто льдами, но течение там очень сильное, поэтому оно является опасным для рыбаков. Это известно местным, и непонятно, почему они пошли так далеко от берега, аж за 250 метров. Людей там в это время не было, только еще один человек оказался неподалеку. Когда он увидел, что они идут под лед, хотел помочь, но сам начал тонуть, выбрался и тогда вызвал помощь. Богданчик был единственным ребенком у родителей...

Каневский лицей №4 опубликовал на своей странице в Facebook трогательный некролог по поводу смерти своего ученика.

"Светлая память ТЕБЕ, Богданчик ...

Вся школьная семья Каневской ООШ I-III ст. №4 выражает глубокие соболезнования родным, близким и матери по поводу трагической гибели Богдана и его отца.

Нет слов, чтобы выразить всю печаль и скорбь... Невероятно тяжело пережить такую потерю, потому что самое ужасное в жизни - хоронить своего ребенка.

Богдан был учеником 5-Б класса. Активный, жизнерадостный, светлый мальчик, который еще только начинал строить свои планы на жизнь, вдыхал каждую ее минуту полной грудью, радовал своих близких и друзей, мечтал, любил ...

Дети не умирают - они становятся ангелами и смотрят на нас с небес!

Светлая память тебе, Богданчик..."

А бывшая классный руководитель мальчика Любовь Морозова посвятила Богдану небольшое стихотворение, которое завершается такими строчками:

Тебе немає - скільки хочеш плач,

Сама печаль повисла над землею,

І боляче, що серед тисячі облич

Я не зустріну посмішки твоєї.

Кроме Виктора Георгиевича Сидоркевича и его сына Богдана, ледяная вода забрала также жизнь Михаила Петровича Петренко.

-Светлая память Михаилу Петровичу! Много лет помогал нам в терцентре, подвозил социальных работников к подопечным. В пятницу еще шутили. Невероятно жаль, - опечалена его однофамилица Антонина Петренко. - Он был водителем в службе по делам детей более 10 лет. Наши организации в одном помещении, поэтому виделись каждый день. Не отказывал в помощи, по сути, был волонтером терцентра. Рыбалка - постоянное увлечение, большинство выходных проводил на Днепре. Как так случилось? Видно судьба так умереть. Человек был хороший, справедливый, если что-то не нравилось, говорил прямо, без обиняков. Был уже пенсионером, но работал, потому что разве на ту пенсию проживешь?

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с начала года только в Черкасской области зарегистрировано 10 происшествий на водных объектах, в результате которых погибли 5 человек. Но статистика могла быть и более печальной.

19 января покататься по замерзшей речке решили двое 13-летних подростков. Но внезапно лед под ногами затрещал и начал ломаться. Выбраться из полыньи самостоятельно мальчикам не удалось. К счастью, беду увидели случайные прохожие и с помощью троса смогли вытянуть парнишек. В ожидании кареты "скорой помощи" доставили ребят отогреваться в ближайший ресторан. Два дня друзья провели в больнице под наблюдением врачей. Но, к счастью, их здоровью нынче ничего не угрожает.

Впереди еще февраль и, возможно, новые морозы, а значит, еще будут люди, готовые к экстремальным поступкам. И не только в Черкасской области. Хотя и журналисты, и спасатели ГСЧС регулярно напоминают о том, что не каждый риск – благородное дело, и не стоит нести горе в свои семьи.

На днях пользователей соцсетей повергло в шок видео, на котором в Киеве отец вывез ребенка кататься на санках по уже подтаявшему льду.

Фото Олега Иванова, Виктории Тамоновой, Нины Пивень-Гончаренко, Юлии Ливни и стоп-кадр