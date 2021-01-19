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Вторник, 19.01.2021
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В Киеве под лед ушла пара с собакой, в Одессе – дети: что делать в таких ситуациях

В Киеве под лед ушла пара с собакой, в Одессе – дети: что делать в таких ситуациях
Обновлено 14:42 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

В последние дни из-за переменчивой погоды в Украине, все чаще происходят случаи, когда украинцы проваливаются под лед.

О произошедших ЧП рассказали в соцсетях.

Так, на озере Белое на Сталинграде в Киеве под лед провалились парень с девушкой и собака.

Как сообщается в Telegram-канале "Киев без цензуры", парень смог выбраться из воды самостоятельно, а затем достал из лунки и девушку с собакой. При этом, несмотря на инцидент по озеру и дальше продолжали гулять люди.

Кроме того, как сообщает "Х*евая Одесса", в Одессе под лед провалился ребенок.

Как спастись

Отметим, если вы упали под лед, то, прежде всего, не паникуйте. Не стесняйтесь звать на помощь, тем временем, что есть силы, работайте ногами, чтобы сместить свой центр тяжести и выбраться на более крепкий лед.

Если выбираетесь по течению, то двигайтесь по льду на животе, если против — перевернитесь на спину. Ни в коем случае не становитесь на ноги, ведь рискуете снова пойти под лед.

Что делать тем, кто оказался рядом

Те, кто хочет помочь пострадавшему, должен подползти к утопающему, а не идти к нему на ногах. Для того, чтобы вытащить человека, нужно использовать ветку или куртку.

Как помочь пострадавшему

Первая помощь для человека, которого только-только вытащили из ледяной воды – это сначала 30 нажатий на грудную клетку, далее искусственная вентиляция легких. Нужно продолжать сердечно-легочную реанимацию, пока не почувствуете пульса. Затем следует вызвать скорую, а пока она едет — по возможности отогревать чаем. Согревать алкоголем категорически нельзя!

Как сообщал "Телеграф", ранее в Польше украинские туристы вышли на озеро Морское Око и провалились под лед.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 389

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Видео, Фото, Лёд, Провалились под лед.
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