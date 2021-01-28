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На водохранилище под Кропивницким спасли мужчину, дрейфовавшего на льдине: второму рыбаку повезло меньше

На водохранилище под Кропивницким спасли мужчину, дрейфовавшего на льдине: второму рыбаку повезло меньше
09:14 Сегодня Телеграф

27 января в Светловодске в Кировоградской области сотрудники ГСЧС спасли мужчину, который дрейфовал на льдине в Кременчугском водохранилище.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Кировоградской области.

27 января в 12:02 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в акватории Кременчугского водохранилища на льдине дрейфует человек. 

На место происшествия сразу прибыла группа спасателей ГСЧС. 

Согласно предоставленным данным, мужчина находился примерно в 500 метрах от берега, на надувной лодке. Он рыбачил неподалеку с. Огарки Кременчугского района, пока льдину, на которой он расположился, а не оторвало течением.

Кадры с места инцидента:

гсчс

спасатели

В этот же день, 27 января, сотрудники ГСЧС во время проведения поисковых работ обнаружили тело погибшего жителя города Александрия в Войновском водохранилище. Об этом сообщили в отделении ГСЧС Кировоградской области.

Обстоятельства инцидента еще высняются.

Фото с места событий:

гсчс поисковые работы

водолаз гсчс

гсчс водолазы

Стоит напомнить, что в воскресенье, 24 января, в селе Бучак Каневского района, Черкасской области произошло ЧП: во время рыбалки трое человек провалились под лед, среди них был ребенок.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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ГСЧС, Ураина.
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