На водохранилище под Кропивницким спасли мужчину, дрейфовавшего на льдине: второму рыбаку повезло меньше

27 января в Светловодске в Кировоградской области сотрудники ГСЧС спасли мужчину, который дрейфовал на льдине в Кременчугском водохранилище.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Кировоградской области.
27 января в 12:02 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в акватории Кременчугского водохранилища на льдине дрейфует человек.
На место происшествия сразу прибыла группа спасателей ГСЧС.
Согласно предоставленным данным, мужчина находился примерно в 500 метрах от берега, на надувной лодке. Он рыбачил неподалеку с. Огарки Кременчугского района, пока льдину, на которой он расположился, а не оторвало течением.
Кадры с места инцидента:
В этот же день, 27 января, сотрудники ГСЧС во время проведения поисковых работ обнаружили тело погибшего жителя города Александрия в Войновском водохранилище. Об этом сообщили в отделении ГСЧС Кировоградской области.
Обстоятельства инцидента еще высняются.
Фото с места событий:
Стоит напомнить, что в воскресенье, 24 января, в селе Бучак Каневского района, Черкасской области произошло ЧП: во время рыбалки трое человек провалились под лед, среди них был ребенок.