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В Винницкой области произошло смертельное ДТП с грузовиком: подробности, фото

В Винницкой области произошло смертельное ДТП с грузовиком: подробности, фото
11:45 Сегодня Телеграф Фото: vn.npu.gov.ua

В четверг, 28 января в Гайсинском районе, Винницкой области произошло ДТП: столкнулись автомобили Skoda и грузовик SCANIA. В результате аварии погиб 28-летний водитель легковушки.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Винницой области.

Инцидент произошел около 8:00 на автодороге между селами Гунча и Кисляк.

По предварительной информации следствия, водитель автомобиля Skoda, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком, под управлением 56-летнего жителя города Ильинцы.

От полученных повреждений в результате столкновения водитель легковушки погиб на месте.

На месте ДТП проводятся первоочередные следственные действия. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Следственным управлением полиции открыто уголовное производство по статье за "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего". За такое правонарушение предусматривается до 8 лет лишения свободы.

Фото с места событий:

дтп

авария

Стоит напомнить, что во вторник, 26 января, на трассе "Киев-Ирпень" произошло ДТП с пострадавшим, которое стало причиной затора в  обоих  направлениях по  дороге, ведущей  из Киева в Ирпень.  

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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ДТП, Винница.
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