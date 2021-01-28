В Винницкой области произошло смертельное ДТП с грузовиком: подробности, фото

В четверг, 28 января в Гайсинском районе, Винницкой области произошло ДТП: столкнулись автомобили Skoda и грузовик SCANIA. В результате аварии погиб 28-летний водитель легковушки.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Винницой области.
Инцидент произошел около 8:00 на автодороге между селами Гунча и Кисляк.
По предварительной информации следствия, водитель автомобиля Skoda, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком, под управлением 56-летнего жителя города Ильинцы.
От полученных повреждений в результате столкновения водитель легковушки погиб на месте.
На месте ДТП проводятся первоочередные следственные действия. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
Следственным управлением полиции открыто уголовное производство по статье за "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего". За такое правонарушение предусматривается до 8 лет лишения свободы.
Фото с места событий:
Стоит напомнить, что во вторник, 26 января, на трассе "Киев-Ирпень" произошло ДТП с пострадавшим, которое стало причиной затора в обоих направлениях по дороге, ведущей из Киева в Ирпень.