Во Львове мужчина избил до смерти 81-летнюю мать

Во Львове 52-летний сын во время ссоры нанес своей 81-летней матери тяжкие телесные повреждения, от которых женщина умерла.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Львовской области.

Правоохранителям 26 января поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на улице Медовой Пещеры обнаружили тело 81-летней женщины со следами насильственной смерти.

После этого тело погибшей было направлено на экспертизу, во время которой медики установили, что смерть наступила в результате телесных повреждений, причиненных женщине накануне.

Правоохранители выяснили, что именно 52-летний сын, который проживал вместе с матерью в квартире, избил ее во время ссоры.

За содеянное злоумышленнику грозит наказание - до десяти лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщалось, во Львовской области мужчина до смерти забил жену на глазах у маленьких детей, а потом сдался полиции.