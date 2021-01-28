Сделал 20 кругов и улетел: в аэропорту Одессы не смог сесть самолет из Египта (видео)

Самолет из Шарм-эль-Шейха не смог приземлится в одесском аэропорту из-за погодных условий и улетел в Киевский Борисполь.

Об этом сообщает одесский паблик в своем Телеграмм-канале.

Женщина, которая летела этим самолетом сообщила, что борт благополучно приземлился в Бориспольском аэропорту, но пассажиры взволнованы, так как изначально планировалась посадка в Одессе.

Издание "Думская" сообщает, что самолет принадлежит авиакомпании SkyUp. Пилоты сделали несколько кругов на высоте 1000 метров, ожидая улучшения условий, однако решили лететь в Борисполь.

По данным метеослужбы аэропорта, сейчас температура около 0, порывы западного ветра до 16 метров в секунду, ВПП покрыта слоем снега 5 мм, коэффициент сцепления 0,36 (в нормальных сухих условиях 0,60).

Следует отметить, что вторые сутки подряд в Одессе бушует снежный циклон.

Из-за упавших деревьев в городе обрываются электрические сети, повреждены автомобили. На трассах застряли сотни грузовиков, образовались километровые пробки.

В Одесской области обесточены десятки населенных пунктов, перекрыты трассы.

По прогнозам синоптиков, 29 января в большинстве областей Украины ситуация стабилизируется, осадки ослабнут и прекратятся. Осадки переместятся на восток страны. Ожидается похолодание, местами до 9 градусов мороза.