В Николаеве пьяный водитель сбил патрульную полицейскую и пытался удрать (фото)

Госпитализация, гонки по темным улицами города и автомобильный таран. Так закончилась смена одного из патрулей полиции в городе Николаев.

В четверг вечером, 28 января, экипаж патрульных остановил автомобиль Nissan Note за нарушение правил дорожного движения. Во время проверки документов у нарушителя, водитель другого авто Nissan Micra на большой скорости совершил наезд на патрульную полицейскую, общавшуюся с нарушителем ПДД и повредил авто, которое остановили инспекторы, сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

После этого лихач попытался скрыться с места происшествия. Патрульные догнали и задержали водителя за несколько кварталов от места совершения ДТП. В ходе задержания нарушитель, будучи в нетрезвом состоянии, оказывал сопротивление стражам порядка. Сейчас решается вопрос о помещении горе-водителя в изолятор временного содержания. Сбитая им 21-летняя сержант патрульной полиции с телесными повреждениями была госпитализирована в больницу с предварительным диагнозом ЗЧМТ и перелом челюсти.

Напомним, 30 ноября 2020 года, на Крюковщине, что в Святошинском районе города Киев произошло ДТП: водитель БМВ влетел в машину патрульной полиции.