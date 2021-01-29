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В Николаеве пьяный водитель сбил патрульную полицейскую и пытался удрать (фото)

В Николаеве пьяный водитель сбил патрульную полицейскую и пытался удрать (фото)
08:42 Сегодня Телеграф

Госпитализация, гонки по темным улицами города и автомобильный таран. Так закончилась смена одного из патрулей полиции в городе Николаев.

В четверг вечером, 28 января, экипаж патрульных остановил автомобиль Nissan Note за нарушение правил дорожного движения. Во время проверки  документов у нарушителя, водитель другого авто Nissan Micra на большой скорости совершил наезд на патрульную полицейскую, общавшуюся с нарушителем ПДД и повредил авто, которое остановили инспекторы, сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

ДТП

После этого лихач попытался скрыться с места происшествия. Патрульные догнали и задержали водителя за несколько кварталов от места совершения ДТП. В ходе задержания нарушитель, будучи в нетрезвом состоянии, оказывал сопротивление стражам порядка. Сейчас решается вопрос о помещении горе-водителя в изолятор временного содержания. Сбитая им 21-летняя сержант патрульной полиции с телесными повреждениями была госпитализирована в больницу с предварительным диагнозом ЗЧМТ и перелом челюсти.

Напомним, 30 ноября 2020 года, на Крюковщине, что в Святошинском районе города Киев произошло ДТП: водитель БМВ влетел в машину патрульной полиции.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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ДТП, Николаев, Полиция.
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