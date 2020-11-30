Под Киевом полицейские попали в ДТП (видео)

30 ноября, на Крюковщине, что в Святошинском районе города Киев произошло ДТП: водитель БМВ влетел в машину патрульной полиции.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Киева оперативного.

По предварительным данным, водитель не заметил машину патрульной полиции, которая подъехала с правой стороны от него и решил объехать впереди стоящую машину, чем и спровоцировал аварию.

Добавим, что в Телеграм-канале Киева оперативного также поделились видео столкновения с авто патрульной полиции:

Стоит напомнить, что ранее в Киеве на площади Победы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием патрульного экипажа.

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