Вскрывали грузовики прямо на ходу: на Полтавщине поймали ушлую банду воров (фото, видео)

В Полтавской области группа злоумышленников использовала специальный автомобиль и альпинистское снаряжение, чтобы на ходу обворовывать грузовики.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По словам начальника полиции области Ивана Выговского, среди похищенных товаров были продукты питания, бытовая химия, медикаменты и почтовые отправления.

Все это они хранили в одном из частных домов в одном из сел.

На данный момент троим злоумышленникам вручили подозрения в свершении шести краж на сумму в около 700 тысяч гривен. Однако полицейские предполагают, что преступники совершили еще около тридцати аналогичных ограблений.

Следователи вместе с прокуратурой работают над установлением реального объема убытков, причиненных грабителями физическим и юридическим лицам.

За содеянное им грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, в связи с непогодой на украинских дорогах образовались масштабные пробки.