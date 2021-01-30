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Суббота, 30.01.2021
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Под Днепром произошел взрыв в квартире, есть пострадавшие (видео)

Под Днепром произошел взрыв в квартире, есть пострадавшие (видео)
14:34 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

Под Днепром, в Каменском, в субботу, 30 января, произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Ху*вое Каменское".

Так, взрыв прогремел в квартире на пятом этаже жилого дома по улице Матросова, 23. Взрыв был настолько сильным, что разрушились простенки между квартирами № 29 и 30.  Из квартир повылетали стекла, частично повредилось перекрытие.

На момент приезда бригады скорой помощи пострадавшие были живы. По предварительным данным, причиной взрыва мог быть газ.

В данный момент на месте ЧП работают спасатели и другие оперативные службы.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Сербии, в городе Урошевац, произошел взрыв в кафе, в результате которого пострадали по меньшей мере 42 человека, причем двое из них дети.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 403

Все по теме:

Газ, Взрывы, Doma, Каменское, картиры.
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