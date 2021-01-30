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В Одессе "герой парковки" битой разбил голову пешеходу с ребенком: подробности (фото)

В Одессе "герой парковки" битой разбил голову пешеходу с ребенком: подробности (фото)
15:07 Сегодня Телеграф фото: Telegram

В Одессе в субботу, 30 января, произошел вопиющий случай: автомобилист, неправильно припарковавший свою машину, избил битой проходившего мимо мужчину с ребенком, который сделал ему замечание на этот счет.

Об этом сообщает Telegram-канал "Ху*вая Одесса".

Так, инцидент произошел на улице Лазарева. Первоначально мимо неправильно припаркованного авто, из-за которого невозможно было пройти, шла женщина. Она первая и сделала водителю замечание. "Герой парковки" недолго думая, обложил ее нецензурными словами.

"Проходил папа с сыном и поддержал женщину. За что этот разбил человеку голову битой в присутствии ребенка", - рассказали в Telegram-канале.

После этого нарушитель не постеснялся  и написал заявление о том, что  якобы мужчина с сыном напал на него.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Дымере, под Киевом, автомобилист наехал на мужчину, который сделал ему замечание из-за неправильной парковки возле супермаркета.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 3,549

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Одесса, Фото, Нападения, Избиения, герой парковки.
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