Украл телефон на глазах у молчаливых пассажиров: журналист рассказал о неприятном инциденте в киевской маршрутке

В Киеве журналист Ярослав Жаренов стал свидетелем неприятного инцидента в одной из городских маршруток.

Историей он поделился в Facebook.

"Ехал в 401 маршрутке, стоял в середине салона (между рядами сидений), было достаточно людей, у дверей немного оживленней. В этот момент девушка поворачивается и спрашивает у какого-то парня: "Вы не видели мой телефон, только что лежал в кармане". Парень показывает пальцем на мужика у дверей и совершенно спокойно говорит: "Он у него", - написал Жаренов.

Журналист сразу же обратился к водителю с требованием придержать дверь, после чего телефон девушке вернули, после чего она вернулась на свое место.

Вор вышел на остановке, после того, как ситуация разрешилась.

"Неприятно поразило следующее: - парень, который видел как у девушки крадут, и ничего не сказал. Так и живет вся страна, пока его лично не касается. А вторая часть элементарно не может проследить за своими вещами", - отметил он.

Как сообщалось ранее, в Одессе водитель, который неправильно припарковал машину, избил битой мужчину, сделавшего замечание на этот счет.