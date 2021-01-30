"Не все потеряно": в Киеве спасли мужчину, который чуть не замерз насмерть (видео)

В Киеве медикам удалось предотвратить гибель человека, которого нашли лежащим в снегу в Соломенском районе.

Об этом сообщили в Телеграм-канале KIEVMAP.

"Нашли человека в снегу, одет нормально. Возле L' Kaffe на Чоколовке", - говорится в сообщении.

Также в информации указано, что после звонка по номеру "103" врачи прибыли где-то через пять минут, также на помощь пришли и прохожие.

"У нас много хороших людей в городе! Значит, не все потеряно!", - сообщает телеграм-канал.

О том, что именно произошло с мужчиной, в информации не указано.

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