"Не все потеряно": в Киеве спасли мужчину, который чуть не замерз насмерть (видео)

В Киеве медикам удалось предотвратить гибель человека, которого нашли лежащим в снегу в Соломенском районе.
Об этом сообщили в Телеграм-канале KIEVMAP.
"Нашли человека в снегу, одет нормально. Возле L' Kaffe на Чоколовке", - говорится в сообщении.
Также в информации указано, что после звонка по номеру "103" врачи прибыли где-то через пять минут, также на помощь пришли и прохожие.
"У нас много хороших людей в городе! Значит, не все потеряно!", - сообщает телеграм-канал.
О том, что именно произошло с мужчиной, в информации не указано.
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