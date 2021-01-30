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"Не все потеряно": в Киеве спасли мужчину, который чуть не замерз насмерть (видео)

"Не все потеряно": в Киеве спасли мужчину, который чуть не замерз насмерть (видео)
Обновлено 18:49 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Киеве медикам удалось предотвратить гибель человека, которого нашли лежащим в снегу в Соломенском районе. 

Об этом сообщили в Телеграм-канале KIEVMAP

"Нашли человека в снегу, одет нормально. Возле L' Kaffe на Чоколовке", - говорится в сообщении. 

Также в информации указано, что после звонка по номеру "103" врачи прибыли где-то через пять минут, также на помощь пришли и прохожие. 

"У нас много хороших людей в городе! Значит, не все потеряно!", - сообщает телеграм-канал. 

О том, что именно произошло с мужчиной, в информации не указано.

Как сообщалось ранее, в Харькове на трамвайной остановке на улице Тракторостроителей обнаружили бездыханное тело мужчины

А в Запорожье в реанимации скончался школьник, который пережил клиническую смерть на уроке физкультуры. 

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Киев, ЧП.
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