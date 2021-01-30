Врачи не успели: роженица на Одесчине потеряла ребенка из-за заснеженной дороги

В селе Новые Шомполы Одесской области из-за заблокированных снегом дорог "Скорая помощь" не смогла вовремя добраться к рожающей женщине вследствие чего та потеряла ребенка.

Об это говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что роды принимал сожитель женщины, а фельдшер консультировал его по телефону. Однако этого оказалось недостаточно и ребенок захлебнулся околоплодным водами.

Когда в село добрались спасатели и доставили роженица к врачам, те уже ничем не могли помочь.

Женщине 24 года и это для нее вторые роды. Она сейчас находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.

В сюжете говорится, что женщина проживает в райцентре, где больница есть, однако перед началом снегопада он отправилась в село к сожителю.

Как сообщалось ранее, под Киевом на заснеженной трассе столкнулись сразу пять автомобилей.