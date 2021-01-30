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Врачи не успели: роженица на Одесчине потеряла ребенка из-за заснеженной дороги

Врачи не успели: роженица на Одесчине потеряла ребенка из-за заснеженной дороги
Обновлено 22:29 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В селе Новые Шомполы Одесской области из-за заблокированных снегом дорог "Скорая помощь" не смогла вовремя добраться к рожающей женщине вследствие чего та потеряла ребенка. 

Об это говорится в сюжете ТСН

Отмечается, что роды принимал сожитель женщины, а фельдшер консультировал его по телефону. Однако этого оказалось недостаточно и ребенок захлебнулся околоплодным водами. 

Когда в село добрались спасатели и доставили роженица к врачам, те уже ничем не могли помочь. 

Женщине 24 года и это для нее вторые роды. Она сейчас находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. 

В сюжете говорится, что женщина проживает в райцентре, где больница есть, однако перед началом снегопада он отправилась в село к сожителю.  

Как сообщалось ранее, под Киевом на заснеженной трассе столкнулись сразу пять автомобилей

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Погода, Одесская область, Снегопад.
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