На трассе "Одесса-Киев" из-за погоды разбились сразу три авто и автобус (видео)

В воскресенье, 31 января, на выезде из Одессы в сторону Киева, напротив торгового центра "Новая линия" произошло ДТП: столкнулись три машины и автобус.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Х Одесса.

Там также поделились видео очевидцев с места инцидента.

Согласно предоставленным данным, один из автомобилей в результате столкновения перевернулся на крышу, два авто слетели на обочину, автобус получил значительные повреждения бампера.

Предположительно, причиной произошедшего могла стать плохая видимость ночью из-за тумана, а также гололед, появившийся в следствие непогоды.

Стоит напомнить, что ранее, в ночь на 31 января на въезде в Борисполе произошло ДТП: мужчина под веществами, на украденном Лексусе въехал в отбойник и застрял в снегу.