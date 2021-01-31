Рыбки захотел: одессит отравился домашней консервацией

В Одессе во второй половине января местный житель отравился после того, как употребил консервированную рыбу, произведенную в домашних условиях.

Об этом сообщили в Одесском областном лабораторном центре министерства охраны здоровья.

Заболел через день и был госпитализирован в Одесскую городскую клиническую инфекционную больницу, где ему было проведено соответствующее лечение, в том числе введена противоботулиническая сыворотка.

Стоит отметить, что ботулизм - это тяжелое пищевое отравление, вызванное потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель болезни, клостридия ботулизма, в неблагоприятных условиях образует споры, которые являются очень устойчивыми, например, выдерживают кипячение при 100 град. в течение 5:00. В анаэробной среде (без доступа кислорода) споры прорастают с выделением токсина, который является одним из самых смертельных ядов.

Напомним, что ранее в США 11 военных отравились и попали в больницу, после того, как выпили антифриз, думая, что пьют алкоголь в последний день 10-дневных полевых учений.