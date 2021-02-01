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Шалость не удалась: киевляне опробовали рискованную "утилизацию" новогодней елки (видео)

Шалость не удалась: киевляне опробовали рискованную "утилизацию" новогодней елки (видео)
00:46 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Киеве семейная пара после новогодних праздников решила проблему утилизации елки самым "ленивым" путем. 

Как сообщает Телеграм-канал "Киев оперативный", вместо того чтобы вынести "новогоднюю красавицу" на свалку, жители квартиры попросту выбросили ее из окна 12-го этажа на площадку где обычно гуляют дети. 

Происшествие произошло на Осокорках,  по ул.Софии Русовой, 7.

Отмечается, что недолго думая соседи вызвали полицию, и вместе с ней принесли елку обратно к владельцам. К счастью, обошлось без пострадавших. 

"Это ж насколько неадекватными надо быть, чтобы такое вытворять?", - говорится в сообщении. 

Как сообщалось ранее, сотрудник киевской автомойки, находясь под действием наркотиков, уехал "за водичкой" в Борисполь на чужой машине, но по пути он не справился с управлением и въехал в отбойник.  

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Киев, Елка.
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