Шалость не удалась: киевляне опробовали рискованную "утилизацию" новогодней елки (видео)

В Киеве семейная пара после новогодних праздников решила проблему утилизации елки самым "ленивым" путем.

Как сообщает Телеграм-канал "Киев оперативный", вместо того чтобы вынести "новогоднюю красавицу" на свалку, жители квартиры попросту выбросили ее из окна 12-го этажа на площадку где обычно гуляют дети.

Происшествие произошло на Осокорках, по ул.Софии Русовой, 7.

Отмечается, что недолго думая соседи вызвали полицию, и вместе с ней принесли елку обратно к владельцам. К счастью, обошлось без пострадавших.

"Это ж насколько неадекватными надо быть, чтобы такое вытворять?", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, сотрудник киевской автомойки, находясь под действием наркотиков, уехал "за водичкой" в Борисполь на чужой машине, но по пути он не справился с управлением и въехал в отбойник.