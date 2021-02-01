Вылетел со встречки: в Киеве произошло серьезное ДТП (видео)

В понедельник, 1 февраля, в Киеве произошло серьезное ДТП с пострадавшим.

Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей Facebook-странице.

"Очень серьезное ДТП произошло на Вацлава Гавела сегодня утром", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель Ford выехал со встречной полосы, пролетел сквозь бульвар и въехал в дерево, зацепив при этом грузовик.

"Водителя Ford зажало в салоне, его из авто достают спасатели ГСЧС", - добавили в паблике.

Как сообщал "Телеграф", 31 января в Обуховском районе на автодороге "Киев-Обухов" произошло ДТП: между собой столкнулись два Renault, в результате чего один из водителей был доставлен в больницу, а второй, гражданин Турции, погиб в машине скорой помощи.